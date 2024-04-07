T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 07 Nisan 2024 / 00:01



DOSYA NO : 2021/458 Esas

KARAR NO : 2023/182

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 06/06/2023 tarihli ilamı ile;5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan 5607 Sayılı Yasanın 3/1, 3/10,TCK'nun 62/1-son, 52/2.maddeleri gereğince 6.000 TL ve 20,00 TL adli para cezası ile cezalandırılan Adnan ve Güray oğlu, 17/06/1982 doğumlu YUSUF GÖZÜGÜZELLİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.04.2024