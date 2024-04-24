T.C. BAKIRKÖY 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 24 Nisan 2024 / 00:01

DOSYA NO : 2014/889 Esas

KARAR NO : 2016/436

Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan mahkememizin 23/09/2016 tarih 2014/889 Esas 2016/436 karar numaralı ilamı ile TCK 'nın 79/1-b maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Degole ve Marthe kızı, 20/03/1984 Kınshasa doğumlu, CHIRSTELLE ILOWA tüm aramalara rağmen bulunamamış ve yurt dışı talepname ile de karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına . kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde hükmü veren mahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanak tutulmak üzere zabıt katibine yapılacak sözlü beyanla İstinaf Yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğuna karar verilmiş olup,karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 23.02.2024