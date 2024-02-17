T.C. BAKIRKÖY 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 17 Şubat 2024 / 00:01

Esas No : 2023/719

Karar No: 2023/724

İLAN

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Muhammed Yusuf oğlu, Necibe'den olma, 05/09/2001 İran doğumlu, Bilal GALİLİ hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda tesis olunan 06/12/2023 gün, 2023/719Esas ve 2023/724 Karar sayılı ilamı mahkememizin yetkisizliğine sanığın yokluğunda karar verilmiştir.

Sanığın tebliğe elverişli bilinen yurtiçi veya yurtdışı adresi bulunmadığından mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde belirlenen yasa yoluna başvurulmadığı takdirde itiraz başvurusundan vazgeçmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.15/02/2024