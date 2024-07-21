T.C. Bakırköy 45. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

İLAN

Esas No : 2024/270

Karar No: 2024/272



Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Hasan Kızı, Remziye'den olma, 08/12/1984 Ümraniye doğumlu, Gülden KARAÇUBAN hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda tessi olunan 15/04/2024 gün, 2024/270Esas ve 2024/272 Karar sayılı ilamı ile yetkisizlik kararısanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın tebliğe elverişli bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde itiraz başvurusundan vazgeçmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.19/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064712