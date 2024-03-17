T.C. BAKIRKÖY 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 17 Mart 2024 / 00:01

Sayı : E.40266186-2023/79-Ceza Dava Dosyası 15.03.2024

Konu : İlanen Tebliğ

İLAN

Ali ve Hüsniye oğlu 24/09/1976 B. Almanya doğumlu, Denizli, Babadağ, Gündoğdu nüfusuna kayıtlı, 22525673620 T.C. Kimlik nolu sanık Okan DUMAN hakkında,

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 17/01/2024 tarih ve 2023/79 Esas, 2024/43 Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile, sanığın Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK.nun 158/1-f-son, 52/2, ve 53 maddeleri gereğince neticeten 4 Yıl Hapis ve 2.000 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Mahkememiz kararı sanık Okan DUMAN'a tebliğ edilememiş olup;7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazete ve genel bir İnternet haber sitesinde ilanen tebliği, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılması, bu tarihten itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.