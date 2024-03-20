T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 20 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2024/107 Esas

DAVALI : MANIA NAJAF ZADEH

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı)davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptı tarafınıza ilanen tebliğ olunur.