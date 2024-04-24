T.C. BAKIRKÖY 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 24 Nisan 2024 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO : 2024/110 Esas

KARAR NO :2024/125

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/02/2024 tarihli ilamı ile sanık KASIM MOHAMMAD hakkında CMK 12 maddesi gereğince mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE, Suç yeri itibariyle görevli ve yetkili mahkemenin Silivri Asliye Ceza Mahkemesi olduğuna, Sanığın yargılamasının iddianamedeki maddeler uyarınca yapılmak üzere karar kesinleştiğinde dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir.

Dair verilen karar 99933364310 T.C Kimlik numaralı,Hakimve Zelikha oğlu 01/01/1997 Cezayir doğumlu KASIM MOHAMMAD 'ın tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli kara tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.