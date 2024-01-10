T.C. BAKIRKÖY 55. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 10 Ocak 2024 / 00:01

İ L A N

DOSYA NO :2023/480 Esas

KARAR NO :2023/604

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/10/2023 tarihli ilamı ile sanık İBRAHİM KILIÇ hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiştir.

Dair verilen karar Mohammadrefat ve Najat oğlu 1969 Medine doğumlu MÜŞTEKİ NEZAR GAROUT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karatebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.