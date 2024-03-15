T.C. BAKIRKÖY 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 15 Mart 2024 / 00:01

Sayı : E.51697569-2021/222-Ceza Dava Dosyası

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"Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan sanık Hülya YILDIRIMhakkında, mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, mahkememizin 07/04/2022 tarih 2021/222 esas 2022/187 karar sayılı kararı ile, sanığın "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundanTCK'nun 158/1-f-son maddesi gereğince neticeten 1 yıl 8 ay hapis ve 200 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği, mahkememiz kararı ve sanık Hülya YILDIRIM müdafii Av. Ahmet Mert KARAKOÇ'un istinaf dilekçesi İbiş ve Zekiye oğlu 01/06/1981 Tunceli doğumlu, Tunceli Merkez Meşeyolu nüfusuna kayıtlı Murat ATAŞ'atebliğ edilememiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinafa kabil olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur.12.03.2024