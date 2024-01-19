T.C. BAKIRKÖY 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayın Tarihi: 19 Ocak 2024 / 00:01

ESAS SAYISI : 2023/3949 ESAS

Davacı , SÜREYYA MERCAN ileDavalılar , EBUBEKİR BÜLENT MERCAN, EMRE MERCAN, MUHARREM MERCAN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkememizde Davalılardan Ebubekir Bülent 'e dava dilekçesinde gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve kişilerin mernis kayıtlarında da herhangi bir adres bilgisi olmayıp mahkememizce çıkarılan tebligatların bila ikmal iade döndüğü görülmüştür. Adreslere yapılan tebligatlardan bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü : 13/09/2024 günü saat 09:50 'de mahkememizde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren yedi günün sonunda başlamak üzere cevap dilekçesi verebileceğiniz, cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını ikrar etmiş sayılacağınız 6100 sayılı H.M.K.'nın 117,122,126,127,128,129 maddeleri gereğince yargılamanın yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 16/01/2023

İLGİLİ KİŞİ: EBUBEKİR BÜLENT - T.C. 38290586034