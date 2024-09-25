T.C. Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 25 Eylül 2024 / 00:01

T.C. BAKIRKÖY 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Esas No : 2023/348

Karar No: 2024/325

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından sanık ARSLAN GARAGELDIYEV hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 25.06.2024 tarih 2023/348 Esas 2024/325 Karar sayılı ilamı ile TCK.'nun 142/2-h-2, 62/1, 116/1, 62/1, 231/5, 151/1, 62/1, 231/5 maddeleri uyarınca sanığın yokluğunda mahkumiyetine karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve Türkiye Genelinde yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde tebliğ yapılmış sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 19/09/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02093816