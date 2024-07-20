T.C.BAKIRKÖY6. SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01

ESAS SAYISI : 2023/3947 ESAS

Mahkememizde; Davalılardan Ertuğrul Doğan'ın dava dilekçesinde gösterilen adreste tebligat yapılamamış ve kişinin mernis kaydında herhangi bir adres bilgisi olmayıp mahkememizce çıkarılan tebligatların bila ikmal iade döndüğü görülmüştür. Adrese yapılan tebligattan bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü : 26.09.2025 günü saat 09:50'de mahkememizde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren yedi günün sonunda başlamak üzere cevap dilekçesi verebileceğiniz, cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını ikrar etmiş sayılacağınız 6100 sayılı H.M.K.'nın 117,122,126,127,128,129 maddeleri gereğince yargılamanın yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 04.07.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064036