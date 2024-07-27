T.C. Banaz (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 27 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. BANAZ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2024/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İl, Banaz İlçe, 31 Ağustos Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesi Mevkii, 43 Ada, 68 Parsel, tapuda tarla niteliğinde olan taşınmaz üzerinde bulunan haritasında tescilli olmayan ve raporda A harfi ile gösterilen 17,28 m2 taban alanlı yapının 11,28 m2 lik kısmı yolda kalmaktadır, 6 m2 kısmı taşınmaz içerisinde kalmaktadır. Banaz Belediyesinin 11/03/2022 tarih ve 1683 sayılı yazılarında Banaz Belediyesi imar planı, mücavir alan ve iskan sınırları içerisinde kaldığı belirtilmiş olup ekli krokisinde; dava konusu taşınmazılar ayrık nizam 6 kata müsaadeli konut alanında kaldığı anlaşılmıştır. İmar planına göre taşınmazın yola terk işlemi bulunmaktadır. İmar uygulaması görmemiş kadastro parselidir. Keşif esnasında ve yerinde yapılan ölçümlere göre parsel üzerinde IB yapı sınıfında 11,28 m2 'si yolda toplam 17,28 m2 olan depo özelliğinde yığma yapı bulunmaktadır. Yapı aşınma oranı %40 'tır. Parsel şehrin gelişmekte olan bölgelerinden birisinde bulunmaktadır. Parsel imar uygulaması görmemiş kadastro parselidir. Parselin konumu, imar durumu, büyüklüğü, alım satım durumu, belediye hizmetlerinden yararlanma durumu ve piyasa fiyatları değerlendirildiğinde 3200TL /m2 olarak değerlendirilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının her yıl yayınlamış olduğu yapı yaklaşık maliyetlerine göre 2024 yılı IB yapı birim fiyatı 2100TL/m2 olarak hesaplanmıştır.

Adresi : 31 Ağustos Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Banaz/Uşak

Yüzölçümü : 1.754 m2

İmar Durumu : Kayıtlardaki gibidir.

Kıymeti : 5.634.573,00 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi : Binde 5,69

Kaydındaki Şerhler: Kayıtlardaki gibidir ( Hissedarlar üzerine muhtelif haciz şerhleri vardır )

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 10:15

25/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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