T.C. BANDIRMA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 04 Mart 2024 / 00:01



İ L A N

Dosya No: 2022/605 Esas

Karar No: 2023/664 Karar

Mahkememizin 19/12/2023 tarih 2022/605 Esas, 2023/664 Karar sayılı ilamı ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan 5271 Sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca atılı suçtan beraatine karar verilen Mehmet ve Necla oğlu, 10/08/1984 Kandıra doğumlu Kadir KILIÇ'a tüm aramalara rağmen Gerekçeli Karar ve katılan kurumun istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilemediğinden;

7201 Tebligat Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına, kararın tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize sunulacak bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya başka bir mahkeme aracılığıyla dilekçeyi mahkememize göndermek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 29/02/2024