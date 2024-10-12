T.C. Batman 1. Sulh Hukuk Mahkemesinden İlan

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T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2024/88 Esas 13/05/2024 Konu : GAİPLİK

AYDIN İBİN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MUSTAFA İBİN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO : 18407880668

ADI SOYADI : MUSTAFA İBİN

BABA ADI : ŞAHABETTİN

ANA ADI : FAHRİYE

DOĞUM TARİHİ : 03/11/1988

DOĞUM YERİ : BATMAN

İKAMETGAH ADRESİ : KAYABAĞI KÖYÜ NO:27 MERKEZ/BATMAN

#ilangovtr BASIN NO: ILN02102702