T.C. Batman 1. Sulh Hukuk Mahkemesinden İlan
Yayın Tarihi:
T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Sayı : 2024/88 Esas 13/05/2024 Konu : GAİPLİK
AYDIN İBİN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MUSTAFA İBİN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 18407880668
ADI SOYADI : MUSTAFA İBİN
BABA ADI : ŞAHABETTİN
ANA ADI : FAHRİYE
DOĞUM TARİHİ : 03/11/1988
DOĞUM YERİ : BATMAN
İKAMETGAH ADRESİ : KAYABAĞI KÖYÜ NO:27 MERKEZ/BATMAN
#ilangovtr BASIN NO: ILN02102702