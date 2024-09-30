T.C. Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 30 Eylül 2024 / 00:01

T.C. BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI



Sayı: 2024/436 Esas

Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Batman İli Hasankeyf İlçesi, Kültür Mahallesi 732 parsel sayılı taşınmaz için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 07/11/2024 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK’nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonra iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.25/09/2024

DAVALILAR DAVALILAR DAVALILAR DAVALILAR 1-Abdullah Barlak

2-Ahmet Sert

3-Amine Başaran

4-Aysel Ekici

5-Ayşe Afşin

6-Ayşe Topkan

7-Bayram Barlak

8-Bedia Yavuz

9-Edip Çile

10-Emin Mahmutoğlu

11-Enver Süzer

12-Erdal Tapkan

13-Erkan Tapkan

14-Eylem Adlığ 15-Fahrettin Süzer

16-Fatima Tapkan

17-Fatma Sülün

18-Fırat Tapkan

19-Gülizar Tapkan

20-Gülşen Aydın

21-Hacire Yelken

22-Hamşe Barlak

23-Hanım Almaz

24-İbrahim Süzer

25-İbrahim Halil Baytak

26-İsmet Topkan

27-Kadir Çile

28-Mehmet Tapkan 29-Mehmet Emin Tapkan

30-Menekşe Barlak

31-Mizgin Tapkan

32-Naif Çile

33-Necmeddin Tapkan

34-Nurcan Tapkan

35-Nurhan Zeyrek

36-Ömer Süzer

37-Sehattin Tapkan

38-Sena Serap Tapkan

39-Sercan İleri

40-Serdar Tapkan

41-Sevgi Akçal

42-Sevim yılmaz 43-Sümeyye Aksoy

44-Şerafettin Tapkan

45-Şerafettin Tapkan

46-Şükran Hamarat

47-Abdurrahman Çİle

48-raiba Tapkan

49-Seyveddin Barlak

50-Tahir Barlak

51-Fahriye Yakin

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