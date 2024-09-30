T.C. Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
T.C. BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Sayı: 2024/436 Esas
Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Batman İli Hasankeyf İlçesi, Kültür Mahallesi 732 parsel sayılı taşınmaz için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 07/11/2024 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK’nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonra iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.25/09/2024
|DAVALILAR
|DAVALILAR
|DAVALILAR
|DAVALILAR
|1-Abdullah Barlak
2-Ahmet Sert
3-Amine Başaran
4-Aysel Ekici
5-Ayşe Afşin
6-Ayşe Topkan
7-Bayram Barlak
8-Bedia Yavuz
9-Edip Çile
10-Emin Mahmutoğlu
11-Enver Süzer
12-Erdal Tapkan
13-Erkan Tapkan
14-Eylem Adlığ
|15-Fahrettin Süzer
16-Fatima Tapkan
17-Fatma Sülün
18-Fırat Tapkan
19-Gülizar Tapkan
20-Gülşen Aydın
21-Hacire Yelken
22-Hamşe Barlak
23-Hanım Almaz
24-İbrahim Süzer
25-İbrahim Halil Baytak
26-İsmet Topkan
27-Kadir Çile
28-Mehmet Tapkan
|29-Mehmet Emin Tapkan
30-Menekşe Barlak
31-Mizgin Tapkan
32-Naif Çile
33-Necmeddin Tapkan
34-Nurcan Tapkan
35-Nurhan Zeyrek
36-Ömer Süzer
37-Sehattin Tapkan
38-Sena Serap Tapkan
39-Sercan İleri
40-Serdar Tapkan
41-Sevgi Akçal
42-Sevim yılmaz
|43-Sümeyye Aksoy
44-Şerafettin Tapkan
45-Şerafettin Tapkan
46-Şükran Hamarat
47-Abdurrahman Çİle
48-raiba Tapkan
49-Seyveddin Barlak
50-Tahir Barlak
51-Fahriye Yakin
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