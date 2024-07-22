T.C. Batman 7. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 / 00:01

İLAN

ESAS NO: 2022/88 Esas

SANIK : Abdullah ŞEKER- T.C. Kimlik No: 25736635906

Baba adı: Ramazan, Anne adı: Hanimi Sağlık Mah.

Abdulkadir Geylani Cad. No:1000 İç Kapı No:27Merkez/Batman

MERNİS adresinizin bulunmaması, beyan adresi olarak vermiş olduğunuz adres/adreslere tebligat çıkartılmış ancak tebliğ yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından mahkememizce sanık hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 gün mahkumiyet ve HAGB kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Gerekçeli karara karşı 7 gün içerisinde HAGB kararına karşı Ağır Ceza Mahkemesine itiraz, mahkumiyet kararına karşı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yapabileceğiniz hususları ihtaren tebliğ olunur.

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