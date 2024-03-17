T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 17 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/188 Esas

Davacı TEİAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında;

Bayburt merkez ve köylerinde bulunan taşınmazların maliki olan davalı Arif Yaşaroğlu'natebligat yapılamadığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.

2023/188 esas numaraları dava dosyasında duruşması 10/07/2024 günü saat 09:40'e bırakılmış olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi, bilirkişi raporu ile duruşma tutanağının tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idare yargıda iptal ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, süresinde dava açılmadığı veya yürütmenin durdurulması davası alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin devam edeceği ve tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde varsa cevaplarını ibraz etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur.