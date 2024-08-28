T.C. Bayburt Asliye Hukuk Mahkemesinden / Başkanlığından

Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/956 Esas

DAVALILAR : ADEM BAYRAK- CENGİZ KAYMAK- ELİF AKASLAN-EŞREF KAYMAK - FİLİZ GÜZEL -HALİME TAŞTAN- İSMİ TÜFEKCİ- KASIM GÜLHAN- NECATİ KALKAN- SELMA KALKAN-SELVİ BAYSAN- SEVDA GEMİCİ- SÜLEYMAN KAYMAK -ŞADİYE TAŞTAN - YÜKSEL TAŞTAN- ZELKİF KAYMAK -

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 08/11/2024 günü saat: 14:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.02/08/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02081614