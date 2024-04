T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 23 Nisan 2024 / 00:00

ESAS NO : 2023/467 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR/BERGAMA

MEVKİİ : Koyuneli Mahallesi

ADA NO : 155

PARSEL NO : 5

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 186,48 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- CEMİLE FİŞENK - 19889257986

2- FATMA KIR - 23513137162

3- FEHMİYE FİŞENK - 19916257088

4- İSMAİL TEZGEL - 23909123908

5- MEHMET ALİ FİŞENK - 19883258194

6- MÜCELLA FİLİZ - 11570535120

7- NİMET TÜTÜNCÜ - 55243079870

8- NURİYE YAVUZ - 19886258030

9- ÖMER GÜNAYDIN - 20333243134

10-UMMAHAN DİPÇİN - 21227213370

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/467 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/10/2023