T.C.BEYKOZ 2.AİLE MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2021/517 Esas
DAVALI : AYDIN UFAK -28613315212
Tokatköy Mah Erdemli Çıkmazı sok no 43 İç Kapı no 1 Beykoz
Davacı Fatma Ufak ileDavalı Aydın Ufak arasında mahkememizde görülmekte olan Şiddetli geçimsizlik nedeni ile Boşanma davası nedeniyle;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize 21/10/2021 tarih ve 2021/517 esas 2022/884 karar sayılı Gerekçeli karar tebliğe çıkarılmış olup, Tarafların Mernis adresi aynı olduğu ve başkaca adresi bulunmadığından tebligat geçersiz olduğundan gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin1/10/2021 tarih ve 2021/517 esas 2022/884 karar sayılı Gerekçeli kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur
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|BASIN NO: ILN01819722