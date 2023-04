T.C.BEYKOZ 2.AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 27 Nisan 2023 / 00:01

ESAS NO : 2021/517 Esas

DAVALI : AYDIN UFAK -28613315212

Tokatköy Mah Erdemli Çıkmazı sok no 43 İç Kapı no 1 Beykoz

Davacı Fatma Ufak ileDavalı Aydın Ufak arasında mahkememizde görülmekte olan Şiddetli geçimsizlik nedeni ile Boşanma davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize 21/10/2021 tarih ve 2021/517 esas 2022/884 karar sayılı Gerekçeli karar tebliğe çıkarılmış olup, Tarafların Mernis adresi aynı olduğu ve başkaca adresi bulunmadığından tebligat geçersiz olduğundan gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin1/10/2021 tarih ve 2021/517 esas 2022/884 karar sayılı Gerekçeli kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur