T.C.BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 23 Mart 2024 / 00:01

Sayı : 2023/260 Esas 05/03/2024

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Meteler Mahallesi'nde davacı Mehmet Ali TOPAL tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen 120 ada 1 parselde 1735.80 m2'lik (Pafta No: N39-C-24-A) taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.