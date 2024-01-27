T.C.BİRECİK 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 27 Ocak 2024 / 00:01

ESAS NO : 2019/86 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;

Dava konusu Birecik İlçesi, Kurtuluş Mahallesi'nde kain Pafta no:N39-C-25-B/C (Ekli krokide A1-A2-A3-A4 ve B1 harfiyle gösterilen) Abdullah Şahin tarafından 25-30 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmazlar;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.