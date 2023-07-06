T.C.BİRECİK1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2017/924 Esas
Davacı , MEHMET KAYA ile Davalılar , BİRECİK TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ, ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Meteler Mahallesi'nde davacı MEHMET KAYA tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen 922.77 m2'lik tapulama harici taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01854940