T.C. Bodrum 1. Aile Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2024 / 00:01

T.C. BODRUM 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/640 Esas

KARAR NO : 2024/24

Mahkememizden verilen 12/01/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile aşağıdaki gibi karar verilmiştir.

"1-TALEBİN REDDİNE,

2-Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

3-Talebin mahiyeti gereği harç alınmasına yer olmadığına,

4-Kararın taraflara TEBLİĞİNE,

Dair, işbu kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere, istinaf merciinin ilgili İzmir İstinaf Mahkemesi olduğuna, İstinaf başvurusunu hakim havaleli bir dilekçe ile gerekli harç ve giderlerin karşılanması koşuluyla mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın Aile Mahkemesine ya da bu sıfatla görev yapan Asliye Hukuk Mahkemesine yapılabileceğine dair tarafların yokluğunda karar verildi."

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur. 20/09/2024