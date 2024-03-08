T.C. BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 08 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2022/508

DAVACI : Fatma AYAZÖZ

DAVALILAR : 1- Maliye Hazinesi

2- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı

3- Bodrum Belediye Başkanlığı

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu taşınmaz; Muğla İli Bodrum İlçesi Kemer Mh. 101 ada 21 parsel sayılı taşınmaz olup davacının bu taşınmazda ikamet ettiği ve taşınmazın sahibi olduğu, davacının bu taşınmazdaki ikamet süresi boyunca evinin bulunduğu taşınmaza komşu olan, tapu kütüğünde kayıtlı olmayan 7242,42 metrekare alanı da bu taşınmaz ile birlikte malik sıfatıyla kullanmakta olduğu, bu kullanımının 40 yılı aşkın süredir devam ettiği, davacının eşi Hüseyin AYAZÖZ hayattayken ailece kullandıkları bu taşınmazı eşinin 05.02.2020 tarihindeki ölümü sonrasında davacının da aynı şekilde kullanmaya devam ettiği, taşınmazın bulunduğu yörede de bu alanın davacıya ait olarak bilindiği ve kabul edildiği, dolayısı ile bu taşınmazın 40 yılı aşan zilyetliği ile taşınmaz mülkiyeti davacıya ait hale gelmiş olduğundan bu durumun tescili talebi ile işbu dava açılmış olmakla;

Dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiası bulunanların ve davaya katılmak isteyenlerin TMK'nın 713. Maddesi gereğince, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize başvurmaları, başvurulmadığı taktirde taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu; TMK'nın 713. Maddesi gereğince ilan olunur.