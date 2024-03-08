T.C.BOZOVA2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 08 Mart 2024 / 00:01

Sayı :2023/132 Esas 08/01/2024 Konu : Bilgi ve BelgeİLAN

BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı , SEYDİ BİLGEN ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Kanlıavşar (Şanlıavşar) köyü 158-159 parsel sayılı taşınmazlara bitişik olarak yer alan tapusuz taşınmazda hak iddia eden kişilerin, Bozova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.