T.C. Bozüyük 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. BOZÜYÜK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/447 Esas

KARAR NO : 2024/135

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/03/2024 tarihli ilamı ile 292/1 maddesi gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, SEÇME VE SEÇİLME EHLİYETİNDEN YOKSUN BIRAKILMA (TCK 53/1-b), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 3 AY 22 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Necmettin ve Hayriye oğlu, 04/11/1991 doğumlu, Muş, Malazgirt, Beşçatak mah/köy nüfusuna kayıtlı EMRAH YILDIRIM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

İLAN OLUNUR. 08.07.2024

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