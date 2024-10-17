T.C. Bozüyük Sulh Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 17 Ekim 2024 / 00:01

T.C. BOZÜYÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/114 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

MahkememizceNihat Öztürk için bildirilen adresine Gerekçeli Karar ekli davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığındanGerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-DAVANIN KABULÜ İLE,

Dava konusu;

Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Poyra Köyü, 229 ada 33 parsel

Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Poyra Köyü, 229 ada 142parsel

Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Poyra Köyü, 162ada 4 parsel

Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Poyra Köyü, 173 ada 7 parselsayılıtaşınmazdaki tapu kaydındaki tüm yükümlülükleriyle birlikte umuma açık satışı suretiyle taraflar arasındaki ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

2-Satışın umum arasında açık artırma suretiyle yapılmasına,

3-Satış memuru olarak Bozüyük İdari İşler Müdürü Hilal Uslu ile İcra Dairesi Müdür Yardımcısı Mehmet Üzüm' ün atanmasına,

4-Satış bedelinin tapu kaydındaki payları oranında taraflar arasında paylaştırılmasına,

5-Satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında ilam harcının veraset ilamı ve tapu kaydındakihisseler oranında taraflardan alınmasına, peşin alınan 179,90 TL harcın mahsubuna,

6-Davacı kendisini avukat ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince 17.400,00TL maktu vekalet ücretinin tapu kaydı ve veraset ilamlarındaki payları oranında davalılardan alınarak davacıya verilmesine, davacı payına düşen miktarın davacılar üzerinde bırakılmasına,

7-Davacı tarafından yapılan dava açma masrafı 262,30 TL (başvurma harcı, peşin harç), tebligat ve posta masrafı, bilirkişi ve keşif gideri 8.805,10 TL olmak üzere toplam 9.067,40 TL yargılama giderinin tarafların veraset ilamı ve tapu kaydındaki payları oranında davalılardan alınarak davacıya verilmesine, davacı payına düşen miktarın üzerinde bırakılmasına,

8-Dosyada mevcut gider avansından gerekçeli karar tebliğ masrafı düşüldükten sonra kalan gider avansının karar kesinleştiğinde istem olmaksızın davacıya iadesine,

Dair, davacı vekilininyüzlerine karşı, diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın zabta geçirilmek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 13/12/2023 şeklinde verilen karar davalılardan Nihat Öztürk'e mevzuattaki diğer tebliğ usullerine göre tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup, kararın davalıKemal oğlu 1968 Doğumlu 322.....600 T.C Nolu Nihat Öztürk'e ilan tarihinden 7 gün sonra tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.