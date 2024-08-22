T.C. Bünyan Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. BÜNYAN ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/105

KARAR NO : 2024/211

İLAN METNİ

Sanıklar Emrah Karasungur ve Şerafettin Karasungur'un katılan Ahmed Halaf'a karşı üzerine atılı bulunan "Basit Yaralama" suçunu işledikleri anlaşıldığından sanıklar Emrah Karasungur ve Şerafettin Karasungur haklarında 4.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve iş bu hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verildiği Yargılama gideri olarak hesaplanan 7 adet tebligat ücreti 609,00 TL, 1 adet sarf kararı 600 TL, 1 adet fatura 500 TL, 1 adet posta ücreti 20,50 TL olmak üzere toplam1.135,00 TL'ninsanıktan tahsil edilerek hazineye gelir kaydına,

Dair; C. Savcısı ve sanıklar müdafii huzurunda, sanıklar vekatılan yokluğunda verilen kararın, huzurda verilenler yönünden tefhim, yokluğunda verilenler yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 Gün içerisinde, mahkememize ya da mahkememize iletilmek üzere bulundukları yer Asliye Ceza Mahkemesine sunacakları dilekçe ya da tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak, ceza infaz kurumunda bulunan ssç'nın kurum aracılığıyla mahkememize göndereceği dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla kurum müdürüne sözlü olarak beyanda bulunmak suretiyle "Hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararı yönünden "Kayseri Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine" itiraz yolu açık verilen bu karara 7 gün itiraz hakkının bulunduğu itiraz etmemesi durumunda kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.20/05/202409:10

#ilangovtr BASIN NO: ILN02079477