T.C. Bünyan Asliye Ceza Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.BÜNYAN ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN METNİ

DOSYA NO : 2021/210

KARAR NO : 2023/639

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyası kapsamında hakkınızda "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak"suçundan SONUÇ OLARAK SANIĞIN 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,Sanık hakkında daha önceden Emirdağ Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2016/281 Esas, 2018/136 Karar sayılı ilamı ile hükmolunan cezanın TCK'nın 58/6. madde ve fıkrası gereğince İKİNCİ KEZ MÜKERİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE; cezanın infazından sonra hükümlü hakkında 5275 sayılı yasanın 108/4. maddesinde düzenlenen denetimli serbestlik tedbirinin UYGULANMASINA, karar verilmiş olup ''Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine'' istinaf yolu açıkverilen bu karara 2 hafta istinaf hakkının bulunduğu itiraz etmemesi durumunda kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.09/08/202412:22

#ilangovtr BASIN NO: ILN02079474