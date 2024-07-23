T.C. Burdur 1. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 / 15:58

T.C. BURDUR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2016/325

KARAR NO : 2024/298

SANIK : MICHAEL HIGGINS, Adams ve Racheal oğlu 01/01/1988 d.lu

S U Ç : Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

SUÇ TARİHİ : 17/05/2016

KARAR TARİHİ :27/06/2024

Mahkememizin 2016/325 esas ve 2024/298 karar sayılı dosyasında sanık Mıchael HIGGINS hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan yapılan yargılama neticesinde düşme kararı verildiği, sanığın yokluğunda verilen kararın sanığa ait herhangi bir adres tespit edilemediğinden tebliğ işleminin gerçekleştirilemediği bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince sanık hakkında ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmakla, hazırlanan bu metnin gazetede ve elektronik ortamda yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın, süresinde yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur. 22.07.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065465