T.C. Burdur 1. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. BURDUR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2016/341

KARAR NO : 2024/299

SANIK : ALAEDDİN GANEM, Cemil ve Emel oğlu 01/01/1998 Halep d.lu

S U Ç : Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

SUÇ TARİHİ : 30/05/2016

KARAR TARİHİ :27/06/2024

Mahkememizin 2016/341 esas ve 2024/299 karar sayılı dosyasında sanık Alaeddin GANEM hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan yapılan yargılama neticesinde düşme kararı verildiği, sanığın yokluğunda verilen kararın sanığa ait herhangi bir adres tespit edilemediğinden tebliğ işleminin gerçekleştirilemediği bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince sanık hakkında ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmakla, hazırlanan bu metnin gazetede ve elektronik ortamda yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın, süresinde yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur. 22.07.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065461