T.C. Bursa 10. Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 05 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

BURSA

10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Sayı : 2021/953 Esas

Mahkememizde görülen Darüşşafaka Eğitim Vakfı İktisadi işletmesi ile mirasçılar Altuğ Okçuoğlu, Arzu Erarslan, Bahriye Filippi ve arkadaşları arasında görülen vasiyetname açılması davası sonunda mahkememizce verilen gerekçeli karar ve istinaf başvurusu dilekçesi mirasçı 2*****4 T.C kimlik nolu Salih ve Muazzez kızı, 20/03/1967 d.lu, Arzu Erarslan'a bildirilen adresinde tebligat yapılamamış olduğundan,

DAVANIN KISMEN KABULÜ İLE;

Miras bırakan MÜNEVVER ÖZRAN'ın Kadıköy 8. Noterliğinin 09/10/2003 tarih 28116 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

Bursa 4. Noterliğinin 13/01/2004 tarih 00596 yevmiye nolu Vasiyetnameden rücu yönünden DAVANIN REDDİNE,

Bursa 4. Noterliğinin 07/01/2008 tarih 00474 yevmiye nolu Mirastan Feragat Sözleşmesi YÖNÜNDEN DAVANIN REDDİNE,

Bursa 4. Noterliğinin 31/07/2008 tarih 12286 yevmiye nolu Muvafakatname YÖNÜNDEN DAVANIN REDDİNE,

Bursa 4. Noterliğinin 13/01/2004 tarih 596 yevmiye, 07/01/2008 tarih 474 yevmiye, 31/07/2008 tarih 12286 yevmiye nolu vasiyetnamelerini Noterliğe iadesine,

Tüm mirasçılara vasiyetnamenin bir örneğinin tebliğine, Teblige "vasiyetnameye herhangi bir itirazınız var ise vasiyetnamenin tebliğinden itibaren bir ay içerisinde tenkis, iptal ya da başka bir dava açmanız ve itirazlarınız ile açacağınız davayı mahkememize bildirmeniz, aksi halde vasiyetnameyi kabul etmiş sayılacağınız ihtar olunur” ihtarının yazılmasına, iki hafta içerisinde istinaf yasa yolu açık olarak karar verildiği, kararın mirasçılar Yonca Damla Öztürk ve Ender Bekişoğlu vekili Av.O. Hakan Öztürk tarafından 06/04/2022 tarihli dilekçe ile, müteveffa Münevver ÖZRAN vasiyetnameden 3 ay sonra Bursa 4. Noterliğinin 13/01/2004 gün ve 596 yevmiye nolu düzenleme şeklinde Vasiyetnameden rücu ile özetle;"Kadıköy 8. Noterliğinden tanzim ve tastikli 09/10/2003 tarih ve 28116 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki bir kıta vasiyet zaptı ile Kadıköy 8. Noterliğine ölümümden sonra geçerli olmak üzere teslim ettiğim vasiyetnamesi kendi rızamla isteğimle hiçbir baskı altında olmadan şahitlerin ve noterin huzurunda Bursa 4. Noterliğinden tanzim ve tastikli işbu vasiyetten rücu ile iptal ettiğimi bundan önceki tüm vasiyetnamelerimin geçersiz olduğun beyan ve ikrar ederim"şeklinde vasiyet ettiğini, Kadıköy 8. Noterliğinin 09/10/2003 gün ve 28116 yevmiye nolu düzenleme şeklinde vasiyetnamesinin ; Bursa 4. Noterliğinin 13/01/2004 gün ve 596 yevmiye nolu düzenleme şeklinde Vasiyetnameden Rücu Zaptı ile dönüldüğünü ve dönüldüğüne ilişkin vasiyet edildiği için iptal edilmesi gerekirken açılıp okunmasının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile istinaf edilmiş olup işbu gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi İLANAN TEBLİĞ OLUNUR.



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