T.C. Bursa 5. Aile Mahkemesi İlan

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

BURSA

5. AİLE MAHKEMESİ

İLAN



Sayı : 2023/434 Esas

Davacı , SELMA MENLİK ile Davalı , ÖZGÜR MENLİK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

2*****2 T.C. Kimlik numaralı Özgür MENLİK'in adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

10/10/2024 günü saat 09:45' de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ÖN İNCELEME DURUŞMA GÜNÜ İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.(İlanen tebliğ son ilam tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır.)

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071007