T.C. Bursa 6. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 11 Eylül 2024 / 00:01

T.C. BURSA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLÂN

Sayı : 2023/514 Esas

(4721 Sayılı TMK'nın 33/2. Maddesi Gereğince)

Davaya konu olan "Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Emek Mahallesi, 342 ada, 1 parsel sayılı" taşınmaza ilişkin olarak davacı Maliye Hazinesi tarafından mahkememizde açılan gaiplik kararı verilmesine ilişkin davada verilen ara karar gereğince; 342 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın maliki Osman kızı Feride'nin açık kimlik bilgilerine ve tebligata yarar açık adresine tüm aramalara ve araştırmalara rağmen ulaşılamadığından, Osman kızı Feride'ye ilişkin olmak üzere; 4721 Sayılı TMK'nın 33/2. Maddesi gereğince; sözü edilen şahsın gaipliğine, gaibin mirasının Hazine'ye intikaline ve kayyım tarafından yönetilen gaibe ait dava konusu taşınmazın Hazine adına tesciline dair karar verilebileceğinden, sözü edilen Osman kızı Feride hakkında bilgisi olanların 6(altı) aylık süre içerisinde mahkememizin 2023/514 Esas sayılı dosyasına yönelik olarak mahkememize müracaat ederek bilgi vermeleri gerektiği hususu ilânen tebliğ olunur.

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