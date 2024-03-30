T.C. BURSA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 30 Mart 2024 / 00:01



Sayı : 2022/1925 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememiz dosyasından verilen 07/03/2024 tarihli celse ara kararı gereğince; yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı AYHAN KURT'un tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün gazetede ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma 02/07/2024 günü saat 11:05'te yapılacaktır.

Davacı İzmir Vergi Dairesi Başkanığı vekili Av. Nazlı Görür Karaköse tarafından; Ayhan Kurt'un vergi borçlarının tahsili amacıyla müteveffa Alinaz Kurt adına kayıtlı Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 958 ada, 9 parselde kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep ve dava ettiği, davalının belirli gün ve saatte bizzat duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekil marifetiyle temsil ettirmesi, aksi halde duruşmalara yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu ön inceleme davetiyesi ve duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.