T.C. Bursa 8. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 12 Ekim 2024 / 00:01

T.C. BURSA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.63172933-2023/841-Ceza Dava Dosyası

DOSYA NO: 2023/841

KARAR NO: 2024/1218

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 16/07/2024 tarihli kararı ile yargılanan, Mürsel ve Safura kızı, 22/01/1989 Bornova doğumlu Hülya KAYA tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat kanunun 29 mad.si gereğince;

Sanık Hülya KAYA'nın üzerine atılı Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan TCK'nun 191/1. maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiş olup; Hüküm özetinin ilanen tebliğine, İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, ayrıca bu tarihten itibaren 2 hafta içinde hükmü veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezninde istinaf yasa yoluna başvurma hakkı bulunduğunun belirtilen süre içinde yasa yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.