T.C. Bursa 9. Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 03 Ekim 2024 / 00:01

T.C.

BURSA

9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/1420 Esas

İLAN

BURSA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 2022/1420 ESAS SAYILI DOSYASI

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle;

Gebze 6. Noterliği 2022/1420 Sayılı ihbar müzekkeresi ile muris 41608994292 TC Kimlik Numaralı TÜNTÜL GÜNGÖREN'in 25/02/2016 tarih ve 10004 yevmiye sayıları ile vasiyetname bıraktığı, Arslan ve Ayten'den olma, 20/11/1980 doğumlu, 17632471528 TC Kimlik numaralı alt mirasçı NİLGÜN GÜZELSOY HODGE' nin bilinen adresinde tebligat yapılamadığı gibi yapılan araştırmalarda da başkaca bir adresi belirlenemediğinden; alt mirasçı NİLGÜN GÜZELSOY HODGE''nin duruşmanın bırakıldığı 27/12/2024 saat 10:25'e mahkememizde bizzat hazır bulunması, hazır bulunamayacak ise Mahkememize hitaben vasiyetnamelere bir diyeceği olup olmadığı hususunda yazılı beyanda bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamanın yokluğunda devam edeceği ve murisin bırakmış olduğu vasiyetnamelerin mahkememizce AÇILIP OKUNACAĞI hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.