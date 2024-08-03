T.C. Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/91 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/91 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 7971 Ada, 5 Parsel, A Blok 13+Çatı katı 25 numaralı bağımsız bölüm sayılı Dubleks Daire Nitelikli taşınmazdır

Adresi : 23 Nisan Mahallesi,247.Sokak, No:3, Varlı Tower Sitesi, A Blok, Daire: 25Nilüfer / BURSA

Yüzölçümü : 298m²

Arsa Payı : 15/2399

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli, Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam Ticaret alanı olarak ayrılan bölgede kalmaktadır.

Kıymeti : 6.600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:Tapu Kaydında herhangi bir intifa veya irtifak hakkı yoktur, tapu kaydı yoktur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 11:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071506