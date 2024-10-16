T.C Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2024 / 00:01

T.C BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2021/783

Karar No : 2024/981

İLAN VARAKASI

Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 06/05/2024 tarihli karar Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 5237 sayılı TCK'nın 191/6 maddesi delaletiyle 191/1 maddesi 1 YIL 8 AY Hapis cezası kararıtüm aramalara rağmen sanık Hayrettin ve Hamdiye oğlu18/08/1990 doğumlu CİHAN SEZGİN ULUĞ'a tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 14 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.