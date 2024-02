T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Şubat 2024 / 00:01

Sayı : E.97347721-2021/576-Ceza Dava Dosyası 15.02.2024

Konu :

İLAN METNİ

Bina İçerisinde Muhafaza ALtına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Cummamurat ve Fatma'dan olma 1980 Türkmenistan doğ. DOVLETGELDI CHARYYEV hakkında verilen kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden, mahkememiz kararının 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28.maddesi gereğince Türkiye'de yayınlanan bir gazetede ve internet haber sitesinde ilanen tebligat yolu ile duyurulmasına karar verilmekle;

HÜKÜM :

A)1-Sanık Dövlet'in üzerine atılı binaiçerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediği sabit olduğundan, sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 142/2-h maddesi hükmü gereği takdiren ve tercihen 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığa5237 sayılı TCK'nın 35/2 maddesi gereği takdiren 1/2, 62/1 maddesi gereği 1/6 indirim yapılarak sonuç ceza olarak 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Sanığın cezası 2 yılın üzerinde olduğundan sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, cezanın ertelenmesine ve seçenek yaptırımlara çevrilmesine yer olmadığına,

4-Sanığın; TCK'nın 53/1,ad,e ve c maddesi uyarıncabu hak veya yetkilerin denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infaz edildiği ana kadar veya koşullu salıverilmesine karar verildiği ana kadar YOKSUN BIRAKILMASINA,

B)1-Sanık Dövlet'in üzerine atılı konut dokunulmazlığını ihlal suçunu işlediği sabit olduğundan, sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nun 116/1 maddesi hükmü gereği takdiren ve tercihen 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2- Sanığa TCK'nın 119/1-c maddesi uyarınca cezasının 1 kat artırılarak12 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-sanığa verilen cezadan 5237 sayılı TCK'nın 62/1. Maddesi hükmü uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Sanığın; TCK'nın 53/1,ad,e ve c maddesi uyarıncabu hak veya yetkilerin denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infaz edildiği ana kadar veya koşullu salıverilmesine karar verildiği ana kadar YOKSUN BIRAKILMASINA,

5-Sanığın5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince sanık hakkındaki iş bu HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

6-Sanık hakkında uygulanan Adli kontrol kararının bu aşamada kaldırılmasına,

7- Sanığın tutukluluk ve gözaltında geçirdiği sürelerin TKC'nın 63. Maddesi gereğince MAHSUBUNA,

Dair; Cumhuriyet Savcısının huzurunda, sanık Erkan'ın yüzüne karşı , sanık Dövlet'in yokluğunda, CMK'nun 268.maddesi uyarınca verilen kararın Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 7 gün içinde tarafların bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla veya doğrudan mahkememize dilekçe verilmesi veya Zabıt Katibinde beyandabulunulması suretiyle (tutuklu bulunan taraflar yönünden aynı süre içinde zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek) Sanık Dövlet hakkında verilen HAGB kararı yönünden Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yolu, Her iki sanık hakkında verilen Mahkumiyet kararları yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yoluaçık olmak üzere mütalaaya uygun olarak karar verildi.