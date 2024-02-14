T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/55 Tereke
KARAR NO : 2024/7
MİRASÇI : ZEYTUN DEMİRCİ TC:46882946524
Aleyhinize açılan Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verildiğinden;
''1-Büyükçekmece vakıflar bankasına müzekkere yazılarak müteveffa adına kayıtlı tereke parasının mirasçılık belgesi uyarınca mirasçılara ödenmesine ,
2- Tereke esasının bu şekilde kapatılmasına,
3-Teslim hususunda banka şubesine müzekkere yazılmasına,
Dair verilen karartarafların yokluğunda gerekçeli kararıntaraflara tebliğinden itibareniki hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere açıkca okunup usulen anlatıldı.'' şeklinde karar verildiğinden;
Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgiliye ilanen tebliğ olunur.
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|BASIN NO: ILN01983303