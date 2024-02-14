T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 14 Şubat 2024 / 00:01

ESAS NO : 2022/55 Tereke

KARAR NO : 2024/7

MİRASÇI : ZEYTUN DEMİRCİ TC:46882946524

Aleyhinize açılan Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verildiğinden;

''1-Büyükçekmece vakıflar bankasına müzekkere yazılarak müteveffa adına kayıtlı tereke parasının mirasçılık belgesi uyarınca mirasçılara ödenmesine ,

2- Tereke esasının bu şekilde kapatılmasına,

3-Teslim hususunda banka şubesine müzekkere yazılmasına,

Dair verilen karartarafların yokluğunda gerekçeli kararıntaraflara tebliğinden itibareniki hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere açıkca okunup usulen anlatıldı.'' şeklinde karar verildiğinden;

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgiliye ilanen tebliğ olunur.