T.C. Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 / 00:01

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Sayı : 2023/463 Esas

Davacı , MEDİHA AS ileDavalı , BAHATTİN AS arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Zina Nedeniyle) davası nedeniyle;

Yapılan araştırmalara rağmen davalı BAHATTİN AS'ın adresinin tespit edilememesi nedeniyle şahsa ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla; duruşmanın 17/10/2024 günü saat 11:50'ye bırakıldığı hususunun "HMK.nun 139.Maddesi uyarınca ön inceleme duruşması sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan sadece birinin gelmesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın onun muvafakiyeti olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği" ihtarı ile davalı BAHATTİN AS'a ilanen tebliğ olunur.10.07.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064657