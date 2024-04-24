T.C. BÜYÜKÇEKMECE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 24 Nisan 2024 / 00:01

Esas No: 2022/456

Karar No : 2024/70

İLAN VARAKASI

SANIK : MURAT ÇAKI (38854591924), Hasan Ziya ve Seval oğlu 12/10/1982 Fatih doğumlu, İstanbul, Fatih, Yavuzsultanselim mah/köy nüfusuna kayıtlı. Kamiloba Mah. Bahçe 1 Sk. No:24 İç Kapı No:1 Büyükçekmece/İST.

SUÇ : Hırsızlık

SUÇ TARİHİ ve YERİ : 02/04/2022 - İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE

KARAR TARİHİ : 17/01/2024

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememiz hükmü ile sanık hakkında "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" (TCK.nun 142/1-e mad.)" suçundan 2 Yıl 6 Ay Hapis cezası mahkumiyet kararı verildiği, verilen mahkumiyet kararına karşı Cumhuriyet Savcısı Hayrunnisa Bengisu KILIÇ'ın 13/02/2024 tarihli dilekçesi ile istinaf talebinde bulunduğu, sanığın yokluğunda verilen karar sonrasında tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın ve istinaf talebinin 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur.