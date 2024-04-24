T.C.BÜYÜKÇEKMECE4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 24 Nisan 2024 / 00:01

2023/15 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, KAMİLOBA Mahalle/Köy, 105 Ada, 19 Parsel, Satışa konu taşınmaz boş arsa konumunda olup, çevresinde tarım arazileri ile düşük yoğunluklu olarak konut ve villa tipi yapılaşmalar mevcuttur.

Adresi : Kamiloba Mah. Cumhuriyet Cad Ve 19 Mayıs Caddesi Bağlantılı Fidanlık Sok. No:5 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 593,71 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Kamiloba Mah. 105 ada, 19 parsel sayılı taşınmaz 29.08.1995 onay tarihli 1/1000 ölçekli Kamiloba 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam, 3 kat, TAKS: 0.25, KAKS:0.75 konut alanı olarak ayrılmıştır.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 11:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 11:04

22/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.