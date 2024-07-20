T.C.BÜYÜKÇEKMECE5. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01

Sayı : 2020/646 Esas

İLAN

Davacı , ASMAA DAADOSH ileDavalı , MOHAMMAD TAMER ALSIWASLI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı MOHAMMAD TAMER ALSIWASLI'ya duruşma günü ve dava dilekçesinde ilanen tebliğ edilmesi nedeniyle kararın da tebliğine karar verilmiş olup, Mahkememizin 18/01/2022 tarihli kararı ile Davanın KABULÜNE , Suriye Uyruklu ASAAM ve NADA'den olma, **/01/1999 doğumlu, 99*******52 Yabancıkimlik nolu, davacı ASMAA DAADOSH ile aynı hanede nüfusa kayıtlı MURHAF ve AMINA'den olma **/01/1990 doğumlu, 99*******30 Yabancı kimlik nolu, davalı MOHAMMAD TAMER ALSIWASLI 'ın TMK'nun 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA karar verilmiş olup, kararın davalı MOHAMMAD TAMER ALSIWASLI'ya ilanen tebliği, ilan tarihinden itibaren 7 gün geçtikten sonra kararın davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ve 2 haftalık istinaf başvuru süresinin bu tarihten itibaren işlemeye başlayacağı hususu ilanen tebliğ olunur.27.02.2024

İLGİLİ KİŞİ : MOHAMMAD TAMER ALSIWASLI - 99710295530 Esentepe Mah. Koçak Sok. No:2 İç Kapı No:1 Körfez/ KOCAELİ

ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, MURHAF ve AMINA oğlu/kızı, 01/01/1990 dogumlu,

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