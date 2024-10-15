T.C. Çal Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 15 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ÇAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/447 Esas

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileDavalılar , GÜLLÜ ÖZ, HALİL ÜNALDI, NİSAN ÜNALDI arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Kamulaştırmayı yapan idarenin HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI olduğu, Denizli İli, Çal İlçesi, Belevi Mahallesi, 395 ada, 7 parsel sayılı tarla vasfındaki taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği, davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemeleri halinde husumeti HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'na yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırmabedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak Çal Ziraat Bankası Şubesi'ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmeniz gerektiği hususu Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.

NOT: Mahkemece, kamulaştırılacak taşınmaz malın bulunduğu yerde çıkan bir gazete ve bir internet haber sitesi ile Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerin birisinde kamulaştırmanın ve belgelerin özeti en az birer defa yayımlanır.