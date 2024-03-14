T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLANEN TEBLİGAT

Yayın Tarihi: 14 Mart 2024 / 00:01

İdari Yaptırım Kararının Tarih ve Sayısı : 01/08/2023 - PGD/2023/39

Hakkında İdari Yaptırım Kararı Verilen Gerçek veya Tüzel Kişinin;

Ticaret Unvanı : Akamed Tekstil Med. Malz. ve Cih. San. Dış Tic. Ltd. Şti. Adresi : Namık Kemal Mah. Sütçü İmam Cad. Tek Selvi Sok. No:14 Ümraniye/İSTANBUL Vergi Dairesi/ Numarası : Ümraniye Vergi Dairesi / 0120639696 Tebligatın Konusu : 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 7, 16 ve 20'nci maddeleri İdari Yaptırımın Türü : Piyasaya arzın yasaklanması, toplatma, bertaraf ve idari para cezası İdari Para Cezası Miktarı : 151.815 TL (YÜZELLİBİRBİN SEKİZYÜZONBEŞ TÜRK LİRASI) (Ödemeye ilişkin alındı belgesi örneğinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.)

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’na aykırı olarak tarafınızca piyasaya arz edilen 8682943420163 barkod ve A-003-2021-221221 parti numaralı AKA MASK marka, aka C2 model FFP2 koruma sınıfındaki solunum koruyucu maskeler ile ilgili olarak Bakanlığımızca 01/08/2023 tarihli ve PGD/2023/39 sayılı İdari Yaptırım Kararı alınmıştır. Anılan Karar 02/08/2023 tarih ve 275533 sayılı tebligat yazımız ekinde yukarıda yer alan adresinize gönderilmiş, adresinizden taşınmanız dolayı Karar bila tebliğ iade edilmiştir. Yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinizin tespiti mümkün olmadığından anılan Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.



6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca söz konusu idari para cezasının; kararın kesinleşmesinden önce Mal Müdürlüklerine kararın kesinleşmesinden sonra ise bağlı olduğunuz Vergi Dairesi Müdürlüğüne ödenmesi ve ödemeye ilişkin makbuzun bir suretinin 30 (otuz) gün içinde Genel Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunun gereğince, idari para cezasının ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde cezadan %25 oranında indirim yapılarak tahsil edilebilecektir. Aynı kanununa göre idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde Genel Müdürlüğümüze başvurmanız halinde ilk taksiti peşin ödenmek üzere bir yıl içinde dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilecektir. 2577 sayılı Kanuna göre kararın tebliği tarihinden itibaren en geç altmış (60) gün içinde İdare Mahkemesine başvurulmalıdır.



Ürünlerin 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’na aykırı olarak piyasaya arz edilmiş olması nedeniyle, aynı Kanun’un 16 nci maddesinde gösterilen tedbirlerin alınması gerekmektedir.

İşbu ilanın tebliği ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır.

İlanen tebliğ olunur.

