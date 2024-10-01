T.C. Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 01 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/207 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Bodurlar Köyü

MEVKİİ : Osmanlar

PAFTA NO : -

ADA NO : 111

PARSEL NO : 37

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 6.300,19 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali IŞIK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/207 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/09/2024

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