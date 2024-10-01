T.C. Çanakkale 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden
T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/207 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Bodurlar Köyü
MEVKİİ : Osmanlar
PAFTA NO : -
ADA NO : 111
PARSEL NO : 37
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 6.300,19 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali IŞIK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/207 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/09/2024
#ilangovtr BASIN NO: ILN02096069